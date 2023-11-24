Перемирие началось. О чем Израиль договорился с ХАМАС и сколько еще продлится война

При подготовке материала использовались: заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его советника Марка Регева, министра обороны Йоава Галанта, публикации The Times of Israel, Haaretz, Reuters и BBC.

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Ситуация в Израиле и секторе Газа

Накануне перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала атаковать объекты террористов в секторе Газа. Есть данные о ликвидации главаря морских сил ХАМАС Амара Абу Джалалаха, причастного к организации нескольких вылазок на израильскую территорию. Сегодня утром бойцы 36-й дивизии при участии спецназа "Яалом" уничтожили туннели под больничным комплексом "Шифа" в Газе.

Соглашение о прекращении огня вступило в силу 24 ноября в 07:00 (по киевскому времени).

Спустя 15 минут были обстреляны кибуцы Эйн а-Шлоша и Кисуфим рядом с сектором. Утром через КПП "Рафах" на границе с Египтом начали заезжать грузовики с топливом и гуманитарной помощью. По информации египетской стороны, ежедневно в анклав будут доставлять 130 тысяч литров дизтоплива, четыре грузовика с газом и 200 фур с гуманитаркой.

Сообщается, что Армия обороны распространяла листовки с просьбами не возвращаться в северные районы до полного прекращения боевых действий. Однако многие жители Газы последовали призыву представителей ХАМАС вернуться с началом перемирия, из-за чего пришлось применить средства для разгона толпы.

В первой половине дня прозвучала сирена в Эйлате, кибуце Эйлот и промзоне Шхорет. Предполагалось, что это была попытка вторжения в воздушное пространства БПЛА или крылатой ракеты, но позже ЦАХАЛ заявил о ложной тревоге.

Фото: фуры с гуманитаркой заезжают в сектор Газа со стороны Египта (twitter.com/ Delhiite)

Операции на Западном берегу реки Иордан продолжаются. Израильские военные задержали 10 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии, в том числе двух членов ХАМАС. С начала войны на территории Палестинской автономии задержаны почти 2000 человек.

Еще до того, как перемирие вступило в силу, к югу от Иерихона пытались задержать боевика, связанного с "Исламским джихадом", но он оказал вооруженное сопротивление и в результате был застрелен. В его машине нашли автоматическую винтовку М-16 и другое оружие.

The Times of Israel цитирует старшего офицера Южного командования ЦАХАЛа о том, что любой, кто представляет угрозу для военных в Газе, будет уничтожен. Поскольку безопасность военных является наивысшим приоритетом.

"Большую часть времени мы будем готовиться и планировать дальнейшие задачи. Мы готовимся атаковать всеми силами сразу после окончания перемирия", - добавил он.

Главное о перемирии. О чем договорились стороны

В рамках четырехдневного режима прекращения огня израильских заложников обменяют на палестинских заключенных. Все эти дни в сектор Газа должна поступать гуманитарная помощь и топливо. Сроки перемирия могут быть продлены, но максимум до 10 дней.

Согласно договоренностям, ХАМАС отпустит 50 заложников, Израиль - 150 палестинских заключенных. Затем за каждые 10 освобожденных заложников израильская сторона готова продлевать перемирие еще на один день. Всего же сообщается о готовности освободить до 300 палестинцев, большинство из которых молодые мужчины, задержанные за нападения на израильтян.

По словам советника премьера Марка Регева, первоочередная задача - вернуть женщин и детей. После чего сделают все возможное для освобождения мужчин.

"Мы знаем, с кем имеем дело. ХАМАС - жестокая, беспощадная террористическая организация, и мы должны быть готовы к неожиданностям… Но поскольку ХАМАС находится под военным давлением, мы бьем по его технике, мы бьем по его командирам, мы устраняем его высших военных командиров... Им нужен этот тайм-аут", - отметил он, назвав перемирие с террористами просчитанным риском.

Газета Haaretz со ссылкой на высокопоставленного чиновника пишет, что при посредничестве Катара в течение четырех дней ХАМАС должен отпустить 30 детей и 20 женщин. После этого останется освободить еще 190 израильтян. В заявлении МИД Катара говорится, что 50 человек обменяют на палестинских женщин и детей. На более поздних этапах число освобожденных будет увеличено.

Первый обмен идет по плану

Как и планировалось, первую группу освободили сегодня в 16:00. За несколько часов до этого Катар договорился, что ХАМАС дополнительно отпустит 12 граждан Таиланда. По состоянию на сейчас их вместе с 13 израильтянами (все они жители одного кибуца) передали сотрудникам Красного Креста в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы.

В сети уже появились видео с автомобилями Красного Креста, пересекающих границу Египта с Израилем.

Для встречи заложников Израиль подготовил операцию "Небесные врата". Планируется, встретят четыре вертолета с подготовленными медицинскими бригадами. Затем их доставят на базу "Хацерим", и они смогут связаться с родственниками.

После медицинского осмотра людей доставят в пять больниц, где для них подготовлены специальные отделения. Сегодня утром представители ЦАХАЛа уведомили родственников похищенных о том, будут ли их близкие освобождены на первом этапе или нет. После обмена не менее двух дней они проведут под присмотром медиков. Военные опросят взрослых, с детьми будут работать специалисты-психологи.

Согласно договоренностям, за каждого израильтянина освободят трех палестинцев. То есть в рамках сегодняшнего обмена должны передать 39 заключенных. Во второй половине дня за ними в тюрьму Офер прибыл автобус Красного Креста.

Что будет после перемирия?

До начала режима прекращения огня Армия обороны Израиля опубликовала видео, в котором предупредила жителей сектора Газа о том, что война еще не закончилась. Гуманитарная пауза носит временный характер, северная часть остается опасной зоной и возвращаться туда запрещено.

Как заявил министр обороны Йоав Галант, ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия еще как минимум на два месяца, а затишье будет использовано для подготовки, пополнения запасов оружия и планирования дальнейших операций.

"То, что вы увидите в ближайшие дни, это начало освобождение заложников. Эта передышка будет короткой… Продолжение (военной операции, - ред.) будет, потому что нам нужно добиться победы и возвращения остальных заложников, а они вернутся только при давлении (на ХАМАС, - ред.)", - добавил он.

Сегодня месседж о короткой передышке Галант повторил на встрече с итальянским коллегой Гвидо Крозетто в Тель-Авиве и подчеркнул, что боевые действия возобновятся в полном объеме.

"Будет небольшая пауза, а затем мы продолжим действовать с полной военной мощью. Мы не остановимся, пока не достигнем наших целей: уничтожения ХАМАС и возвращения заложников из Газы в Израиль - их 240, и это то, с чем мы не можем смириться, и то, что мы не можем терпеть", - сказал он.

Представители Турции и Ирана надеются, что нынешнее перемирие позволит установить полное прекращение огня и после дедлайна. Как заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, Анкара над этим работает. С учетом заявлений израильских лидеров такая возможность маловероятна.

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещает продолжать войну против ХАМАС до его ликвидации (Getty Images)

Накануне премьер Биньямин Нетаньяху поручил разведывательной службе "Моссад" ликвидировать всех главарей ХАМАС. А также намекнул, что речь идет не только о секторе Газа, и спецслужба может нацелиться на тех, кто скрывается, в частности, в Катаре. Что касается сроков войны с террористами, то она продолжится до достижения всех целей.

"Пока мы не вернем заложников, не ликвидируем ХАМАС и не гарантируем, что на следующий день после ХАМАС ни один элемент, который поддерживает терроризм, воспитывает своих детей будущими террористами и платит террористам или их семьям, не получит контроль над Газой", - уточнил он.

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Террористы напали на Израиль утром 7 октября 2023 года, устроив расправу над участниками музыкального фестиваля в лесу Реим и жителями поселков Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты. На данный момент опознано около 1200 жертв, среди них граждане порядка 30 стран, в том числе Украины.

В ответ правительство Израиля впервые с 1973 года объявило о состоянии войны и начале масштабной операции "Железные мечи". С конца октября идет наземная фаза в секторе Газа. В боях с террористами погибли десятки военнослужащих. Общие потери являются самыми большими за последние 50 лет.

На днях из сектора Газа удалось вывести очередную группу украинцев. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в Египет доставили 8 человек, еще 26 граждан чартерным рейсом добрались из Египта в Молдову. В общей сложности за первый этап удалось эвакуировать 259 украинцев.

"Мы благодарны Египту, Израилю, Катару и другим партнерам за их поддержку", - отметил спикер МИД Олег Николенко.