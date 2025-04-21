"Перемир'я" Путіна закінчилося: у Києві вперше оголосили повітряну тривогу

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Сигнал тривоги у столиці пролунав о 04:40. Через декілька хвилин у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що БпЛА летять на Києві ж північного сходу.