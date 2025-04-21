"Перемирие" Путина закончилось: в Киеве впервые объявили воздушную тревогу

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Сигнал тревоги в столице прозвучал в 04:40. Через несколько минут в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что БпЛА летят на Киеве же северо-востока.