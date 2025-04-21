RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Перемирие" Путина закончилось: в Киеве впервые объявили воздушную тревогу

Фото: украинцев призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве утром, 21 апреля, объявили воздушную тревогу из-за дронов. Это первый сигнал в столице, который прозвучал после окончания "пасхального перемирия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА)

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Сигнал тревоги в столице прозвучал в 04:40. Через несколько минут в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что БпЛА летят на Киеве же северо-востока.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеКиевДрониРоссийская Федерация