Не "перемирие". Почему РФ не прибегла к ударам на Рождество и готовится ли к атаке

Российские войска не прибегли к массированным ракетным ударам на Рождество из-за необходимости паузы. Не исключено, что враг разрабатывает новую тактику для комбинированной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, Россия вывела в Черное море корабельную группировку, а именно две единицы, впрочем среди них нет ракетоносителей.

"Один из них большой десантный корабль. Это демонстрация присутствия и силы. Но пока нет ракетоносителей. Поскольку погода не способствует: похолодало и немножко штормит. Можно говорить о том, что у них еще не закончена подготовка к массированным ракетным ударам", - говорит Гуменюк.

На вопрос журналиста, сколько времени РФ нужно для подготовки к ударам и почему они воздержались и не нанесли их на Рождество, она ответила: "Скорее всего, врагу необходима пауза".

"Это никакое не "перемирие", а потребность во времени, для того, чтобы провести анализ своих имеющихся сил и мощностей и спланировать дальнейшие действия. Потому что они действительно страдают, не имеют успеха на суше. Для них сложная ситуация на юге и на востоке, что заставляет их руководство выискивать новые способы", - объясняет Гуменюк.

Она не исключает, что оккупантами разрабатывалась новая тактика. В частности, с комбинированными применениями ракет, "Шахедов" и так далее.

"Мы видим, что погода этому не способствует и вполне вероятно, что эта подготовка была подвинута и погодными условиями также. Поскольку, чтобы подготовить ракетоносители, снарядить и вывести в море нужна соответствующая погода", - подытожила Гуменюк.

Напомним, по данным главы Минобороны Алексея Резникова, российские запасы ракет значительно снизились с начала полномасштабного вторжения в Украину. У РФ есть еще 19% стратегических высокоточных ракет и около 78% тактических.

Между тем, аналитики ISW пришли к выводу, что нынешний уровень истощения российских военных стратегических ракетных систем может ограничить частоту и масштабы проведения будущих массированных ракетных ударов по Украине.

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