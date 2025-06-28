Переміг під свист трибун і тепер хоче Усика: подвійна жертва Ф'юрі повернувся на ринг з сумнівним нокаутом (відео)

Як пройшов бій

Зустріч пройшла на Charles Koch Arena у в американському Вічіто. Для Вайлдера це був проміжний поєдинок перед потенційними більшими викликами у дивізіоні.

Початок бою пройшов під контролем екс-чемпіона. Вже у другому раунді Вайлдер відправив Херндона у нокдаун. Втім, суперник не погоджувався з рішенням рефері, наполягаючи, що просто втратив рівновагу, а не був вражений ударом.

Вайлдер активно працював джебами та правою, але часто не влучав. Херндон намагався ухилятися, діяв обережно та іноді відповідав контратаками. Втім, до середини бою стало помітно, що він втрачає сили, усе частіше переходячи у клінчі.

У шостому раунді Вайлдер знову двічі потряс суперника, відправивши того на настил. Херндон хоч і продовжив бій, але виглядав виснаженим і майже не відповідав на удари.

Сьомий раунд став вирішальним: екс-чемпіон провів серію атак, на які Херндон вже не зміг реагувати. Рефері втрутився та зупинив бій, зафіксувавши перемогу Вайлдера технічним нокаутом.

Це рішення викликало невдоволення трибун і критику аналітиків, які одразу ж назвали перемогу Вайлдера вельми посередньою.

Тим не менш, переможець одразу заявив про готовність до нових викликів і не виключив можливості бою проти одного з топ-боксерів. Зокрема, висловив готовність поборотися за чемпіонські титули з Олександром Усиком.

Хто такий Деонтей Вайдлер

39-річний американський професійний боксер, колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі (2015–2020). Прізвисько — "Бронзовий бомбардувальник".

Відомий потужним нокаутуючим ударом: 43 із 44-х перемог здобув достроково. Учасник Олімпійських ігор 2008 року, де завоював бронзову медаль. Один із найнебезпечніших панчерів свого покоління.

З 2006 до 2019 го року провів 43 поєдинки без поразок (одна нічия – з Тайсоном Ф'юрі). Але потім потрапив у смугу невдач. Спочатку двічі програв Ф'юрі, потім – зазнав поразок від Джозефа Паркера та Чжан Чжілея.

Перемога над Херндоном – перший успіх за майже три роки.