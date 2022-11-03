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Переміг блок Нетаньяху. ЦВК Ізраїлю завершила підрахунок голосів на виборах у кнесет

Фото: Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Глава ЦВК Ізраїлю Орлі Адас оголосила про завершення підрахунку голосів виборців на виборах до Кнесету. Блок екс-прем'єра Біньяміна Нетаньяху отримав парламентську більшість у 64 голоси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.

За підсумками виборів мандати розподілилися так:

  • "Лікуд" – 32 мандати
  • "Єш Атід" – 24
  • "Ціонут Датіт" – 14
  • "Махане Мамлахті" – 12
  • ШАС – 11
  • "Яадут а-Тора" – 7
  • НДІ – 6
  • РААМ – 5
  • ХАДАШ-ТААЛ – 5
  • "Авода" – 4

Партії МЕРЕЦ та "Балад" не подолали електоральний бар'єр, і не потрапляють до Кнесета наступного скликання.

До 9 листопада остаточні результати та списки партій мають бути передані президентові Ізраїлю Іцхаку Герцогу. Він матиме сім днів для консультацій з представниками фракцій, які увійшли до Кнесету, для того, щоб вирішити, на кого буде покладено формування майбутньої коаліції.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід доручив усім підрозділам канцелярії прем'єр-міністра підготувати впорядковану передачу влади .

Також повідомлялося, що явка на дострокові парламентські вибори в Ізраїлі склала 71,3%, загалом проголосували майже 5 млн ізраїльтян. Це найвища явка із 2015 року.

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