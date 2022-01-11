ru ua
Вт, 11 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Перемещается по стенам. В Британии создали робота с возможностями "спайдер-мена"

Новина українською →
Вторник 11 января 2022 18:04
Перемещается по стенам. В Британии создали робота с возможностями "спайдер-мена" Фото: в Британии создали робота с возможностями "спайдер-мена" (кадр видео)
Автор: Сергей Пышкин

Компания HausBots вместе с британским Университетом Уорвика разработала робота, который способен перемещаться по стенам. Он получил название НВ1.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Coventry Live.

Главной целью разработки является уменьшение количества травмированных или погибших людей в результате падения на рабочем месте.

Робот способен подниматься по вертикальной поверхности и может быть привлечен для выполнения всевозможных задач:

  • инспекции зданий;
  • съемки;
  • покраски поверхностей.
Перемещается по стенам. В Британии создали робота с возможностями &quot;спайдер-мена&quot;

В то же время он может перевозить до 6 кг груза, а радиус дистанционного управления им составляет 30 м.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания
NEWS
Ударит мороз до -19. В Украину идет резкое похолодание: где будет холоднее всего
Ударит мороз до -19. В Украину идет резкое похолодание: где будет холоднее всего
DAILY
Шаг навстречу. Как Украина готовится легализовать каннабис и что может этому помешать
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Шаг навстречу. Как Украина готовится легализовать каннабис и что может этому помешать