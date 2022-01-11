Переміщається по стінах. У Британії створили робота з можливостями "спайдер-мена"
Фото: у Британії створили робота з можливостями "спайдер-мена" (кадр відео)
Компанія HausBots разом з британським Університетом Ворвіка розробила робота, який здатний переміщатися по стінах. Він отримав назву НВ1.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Coventry Live.
Головною ціллю розробки є зменшення кількості травмованих або ж загиблих людей у результаті падіння на робочому місці.
Робот здатний підійматися по вертикальній поверхні й може бути залучений для виконання усіляких завдань:
- інспекції будівель;
- зйомки;
- фарбування поверхонь.
Водночас він може перевозити до 6 кг вантажу, а радіус дистанційного керування ним становить 30 м.