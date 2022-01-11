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Переміщається по стінах. У Британії створили робота з можливостями "спайдер-мена"

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Вівторок 11 січня 2022 18:04
Переміщається по стінах. У Британії створили робота з можливостями "спайдер-мена" Фото: у Британії створили робота з можливостями "спайдер-мена" (кадр відео)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія HausBots разом з британським Університетом Ворвіка розробила робота, який здатний переміщатися по стінах. Він отримав назву НВ1.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Coventry Live.

Головною ціллю розробки є зменшення кількості травмованих або ж загиблих людей у результаті падіння на робочому місці.

Робот здатний підійматися по вертикальній поверхні й може бути залучений для виконання усіляких завдань:

  • інспекції будівель;
  • зйомки;
  • фарбування поверхонь.
Переміщається по стінах. У Британії створили робота з можливостями &quot;спайдер-мена&quot;

Водночас він може перевозити до 6 кг вантажу, а радіус дистанційного керування ним становить 30 м.

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