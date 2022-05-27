Переменная облачность и кратковременные дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 27 мая на большей территории Украины будет сухо с переменной облачностью. Только в западных и северных областях будут идти дожди и вероятны грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков. Только в северных и большинстве западных областей днем небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных, северных и восточных областях местами шквалы до 15-20 м/сек.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/сек. Столбики термометра ночью покажут +12 +14, а днем +20 +22.
Напомним, по данным синоптиков, погода в Украине принесет ощутимое похолодание на этих выходных, 28-29 мая.
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