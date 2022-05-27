Мінлива хмарність і короткочасні дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 27 травня на більшій території України буде сухо з мінливою хмарністю. Лише у західних та північних областях йтимуть дощі та ймовірні грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів. Лише у північних та більшості західних областей вдень невеликий, місцями помірний дощ, подекуди гроза.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, північних та східних областях місцями шквали до 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Стовпчики термометра вночі покажуть +12 +14, а вдень +20 +22.
Нагадаємо, за даними синоптиків, погода в Україні принесе відчутне похолодання на цих вихідних, 28-29 травня.
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