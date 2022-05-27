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Мінлива хмарність і короткочасні дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: сьогодні в Україні мінлива хмарність і короткочасні дощі (Віталімй Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 травня на більшій території України буде сухо з мінливою хмарністю. Лише у західних та північних областях йтимуть дощі та ймовірні грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів. Лише у північних та більшості західних областей вдень невеликий, місцями помірний дощ, подекуди гроза.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, північних та східних областях місцями шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +9 +13, вдень +19 +22 градуси;
  • на заході вночі +10 +13 градусів, а вдень +20 +26;
  • у східних областях вночі +10 +12, вдень +21 +24 градуси;
  • на півдні країни вночі +10 +16 градусів, а вдень +22 +27;
  • у центральних областях вночі +10 +13, вдень +21 +24 градуси.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Стовпчики термометра вночі покажуть +12 +14, а вдень +20 +22.

Нагадаємо, за даними синоптиків, погода в Україні принесе відчутне похолодання на цих вихідних, 28-29 травня.

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