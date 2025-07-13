Переломний момент: 4 знаки Зодіаку почнуть нову главу життя в середині липня

Овен

Для Овнів липень - це час прориву. Усе, до чого ви прагнули в останні місяці, почне давати результати. Можливі нові кар'єрні пропозиції, переїзди або несподівані повороти у стосунках.

Головне - не бояться ризикувати та не зволікати з ухваленням рішень. Це гарний час для перезавантаження.

Рак

Раки відчують, що в їхнє життя приходить ясність. І хоч емоцій буде багато, це той самий момент, коли варто зачиняти старі двері.

У липні можливе оновлення в особистому - нові стосунки або глибока трансформація в наявних. Також місяць підходить для зміни життєвих пріоритетів і турботи про себе.

Діва

На Дів у липні чекає новий цикл у професійній сфері. Можливо, ви давно відчували, що "застрягли" - і ось, нарешті, настав час діяти.

Можливі несподівані повороти - від зміни місця роботи до старту власної справи. Важливо вірити в себе і не знецінювати свої досягнення.

Терези

Для Терезів початок другої половини літа буде емоційно й духовно сильним. Це місяць самопізнання, перегляду цінностей і виходу із залежностей - від токсичних людей до старих звичок.

Вам може захотітися змінити середовище або коло спілкування. Прислухайтеся до себе - ви точно знаєте, куди йти далі.