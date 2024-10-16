В Україні з'явився список вишів із високим рівнем ризику: хто до нього потрапив

В Україні склали список вишів за рівнем ризику, серед основних критеріїв – кількість порушень законодавства та відсутність акредитації освітніх програм. До переліку "високого ризику" потрапили 14 навчальних закладів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби якості освіти (ДСЯО).
Як повідомляється, цей рейтинг не стосується якості освіти, а відображає рівень складності управління вишами. Цього року до рейтингу вищих навчальних закладів увійшли 289 університетів. За результатами оцінювання:
Оцінювання здійснювалося за кількома ключовими критеріями, дозволяючими комплексно оцінити управлінську діяльність вишів. До них належать:
В список університетів з високим ступенем ризику за результатами оцінювання на 2024/2025 навчальний рік увійшли:
Протягом останніх трьох років спостерігається суттєве покращення в наповненості вебсайтів вишів: якщо у 2019 році порушення були поширені, то у 2022 році 99% закладів відповідали вимогам щодо публікації необхідних документів, а у 2024 році цей показник становив 98,2%.
Така позитивна динаміка є результатом постійного моніторингу та вимог законодавства, які зобов'язують зво оприлюднювати актуальну інформацію. Це стосується,зокрема, системи внутрішнього забезпечення якості освіти, результатів моніторингу, вступної кампанії та наукової діяльності.
Нагадаємо, раніше ми писали про рейтинг обласних центрів України за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) 2024 року, який є важливим показником якості освіти в регіонах країни. До п'ятірки лідерів увійшли Львів, Херсон, Київ, Луцьк та Рівне.