В Украине появился список вузов с высоким уровнем риска: кто в него попал

В Украине составили список вузов по уровню риска, среди основных критериев - количество нарушений законодательства и отсутствие аккредитации образовательных программ. В перечень "высокого риска" попали 14 учебных заведений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы качества образования (ГСКО).
Как сообщается, этот рейтинг не касается качества образования, а отображает уровень сложности управления вузами. В этом году в рейтинг высших учебных заведений вошли 289 университетов.По результатам оценки:
Оценка осуществлялась по нескольким ключевым критериям, позволяющим комплексно оценить управленческую деятельность вузов. К ним относятся:
В список университетов с высокой степенью риска по результатам оценки на 2024/2025 учебный год вошли:
За последние три года наблюдается значительное улучшение наполненности вебсайтов вузов: если в 2019 году нарушения были широко распространены, то в 2022 году 99% учреждений соответствовали требованиям по публикации необходимых документов, а в 2024 году этот показатель составил 98,2%.
Такая положительная динамика стала результатом постоянного мониторинга и требований законодательства, которые обязывают вузы публиковать актуальную информацию. Это касается, в частности, системы внутреннего обеспечения качества образования, результатов мониторинга, вступительной кампании и научной деятельности.
Напомним, ранее мы писали о рейтинге областных центров Украины по результатам национального мультипредметного теста (НМТ) 2024 года, который является важным показателем качества образования в регионах страны. В пятерку лидеров вошли Львов, Херсон, Киев, Луцк и Ровно.