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В Украине появился список вузов с высоким уровнем риска: кто в него попал

Фото: студенты Германия Бременский Университет (gettyimages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине составили список вузов по уровню риска, среди основных критериев - количество нарушений законодательства и отсутствие аккредитации образовательных программ. В перечень "высокого риска" попали 14 учебных заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы качества образования (ГСКО).

Как сообщается, этот рейтинг не касается качества образования, а отображает уровень сложности управления вузами. В этом году в рейтинг высших учебных заведений вошли 289 университетов.По результатам оценки:

  •  14 заведений (5%) отнесены к высокому риску,
  •  142 заведения (49%) имеют средний уровень риска,
  •  133 заведения (46%)  получили незначительную степень риска.

Оценка осуществлялась по нескольким ключевым критериям, позволяющим комплексно оценить управленческую деятельность вузов. К ним относятся:

  • Количество соискателей высшего образования за последние три года;
  • Количество научно-педагогических работников, трудоустроенных по основному месту работы;
  • Состояние обнародования документов и информации на официальном вебсайте учреждения, определенных законодательством;
  • Количество нарушений законодательства в сфере высшего образования, выявленных за последние пять лет;
  • Наличие обособленных структурных подразделений;
  • Наличие иностранных соискателей высшего образования;
  • Часть неаккредитованных специальностей и образовательных программ.

В список университетов с высокой степенью риска по результатам оценки на 2024/2025 учебный год вошли:

  1.  Частное высшее учебное заведение "Международная академия экологии и медицины";
  2. Общество с ограниченной ответственностью "Высшее учебное заведение Восточно-европейский славянский университет";
  3. Коммунальное учреждение высшего образования  "Днепровская академия музыки" Днепропетровского областного совета;
  4. Частное высшее учебное заведение "Академия кино и новых медиа";
  5. Общество с ограниченной ответственностью "Бердянский университет менеджмента и бизнеса";
  6. Частное высшее учебное заведение "Международный классический университет имени Пилипа Орлыка";
  7.  Частное высшее учебное заведение "Институт психологии и предпринимательства";
  8.  Международный университет;
  9.  Киевский университет права Национальной академии наук Украины;
  10.  Харьковская государственная академия физической культуры;
  11.  Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского;
  12.  Частное учебное высшее заведение "Восточноевропейский университет имени Рафа Аблязова";
  13.  Одесский государственный университет внутренних дел;
  14.  Частное высшее учебное заведение "Академия морских наук и инноваций".

За последние три года наблюдается значительное улучшение наполненности вебсайтов вузов: если в 2019 году нарушения были широко распространены, то в 2022 году 99% учреждений соответствовали требованиям по публикации необходимых документов, а в 2024 году этот показатель составил 98,2%.

Такая положительная динамика стала результатом постоянного мониторинга и требований законодательства, которые обязывают вузы публиковать актуальную информацию. Это касается, в частности, системы внутреннего обеспечения качества образования, результатов мониторинга, вступительной кампании и научной деятельности.

 

 

 

 

Напомним, ранее мы писали о рейтинге областных центров Украины по результатам национального мультипредметного теста (НМТ) 2024 года, который является важным показателем качества образования в регионах страны. В пятерку лидеров вошли Львов, Херсон, Киев, Луцк и Ровно.

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