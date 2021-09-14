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Перелетали три границы: в Молдове задержали контрабандистов из Украины

Автор: Мария Кучерявец

На территории Молдовы пограничники задержали табачных контрабандистов из Украины и Беларуси. Они нарушили воздушное пространство трех государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Указано, что нарушители были обнаружены в почти десяти километрах от населенного пункта Сокиряны Новоднестровского района (Украина) на окраине поселка Грозница Бричанского района (Молдова).

"Обнаружен АН-2 украинского происхождения, легковой автомобиль молдавской регистрации и группа лиц, обслуживавшая самолет", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители задержали трех мужчин - двух граждан Украины, жителя столицы и Черновицкой области, а также гражданина Беларуси.

Кроме того, пограничники обнаружили и изъяли средства навигации, которые использовали правонарушители.

В настоящее время на месте работают правоохранители обеих стран с целью выяснения всех обстоятельств преступления.

Задержанным мужчинам, согласно действующему законодательству Молдовы, грозит тюремное заключение.

Фото: в Молдове задержали контрабандистов из Украины (facebook.com/zahidnuy.kordon)

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Контрабанда