Перелетали три границы: в Молдове задержали контрабандистов из Украины

Указано, что нарушители были обнаружены в почти десяти километрах от населенного пункта Сокиряны Новоднестровского района (Украина) на окраине поселка Грозница Бричанского района (Молдова).

"Обнаружен АН-2 украинского происхождения, легковой автомобиль молдавской регистрации и группа лиц, обслуживавшая самолет", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители задержали трех мужчин - двух граждан Украины, жителя столицы и Черновицкой области, а также гражданина Беларуси.

Кроме того, пограничники обнаружили и изъяли средства навигации, которые использовали правонарушители.

В настоящее время на месте работают правоохранители обеих стран с целью выяснения всех обстоятельств преступления.

Задержанным мужчинам, согласно действующему законодательству Молдовы, грозит тюремное заключение.

Фото: в Молдове задержали контрабандистов из Украины (facebook.com/zahidnuy.kordon)