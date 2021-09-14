Перелітали три кордони: у Молдові затримали контрабандистів з України

Вказано, що порушників було виявлено за майже десять кілометрів від населеного пункту Сокиряни Новодністровського району (Україна) на околиці селища Грозніца Бричанського району (Молдова).

"Виявлено АН-2 українського походження, легковий автомобіль молдовської реєстрації та групу осіб, що обслуговувала літак", - йдеться в повідомленні.

Так, правоохоронці затримали трьох чоловіків - двох громадян України, мешканця столиці та Чернівецької області, а також громадянина Білорусі.

Крім того, прикордонники виявили та вилучили засоби навігації, які використовували правопорушники.

На даний час на місці працюють правоохоронці обох країн з метою з’ясування всіх обставин злочину.

Затриманим чоловікам, згідно з чинним законодавством Молдови, загрожує тюремне ув’язнення.

Фото: у Молдові затримали контрабандистів з України (facebook.com/zahidnuy.kordon)