Перекрытые дороги и столкновения: в Новых Санжарах митинг против размещения эвакуированных из Уханя

Протесты в Новых Санжарах (Полтавская область) начались из-за информации о размещении в местном медцентре украинцев и иностранцев, которых эвакуируют из Уханя из-за коронавируса. Подробнее о ситуации в Новых Санжарах - в материале РБК-Украина.

Полиция сообщила подробности о ситуации в Новых Санжарах

Спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев в комментарии РБК-Украина сообщил, что после столкновений, которые произошли утром никого не задерживали. Правоохранители провели разъяснительную работу с 12-ю лицами, которые наиболее агрессивно себя вели.

Местные СМИ сообщают о размещении военной техники

Местные СМИ сообщают, что в центр Новых Санжар начали подтягиваться отряды правоохранителей и военных.

"БТРом правоохранители оттягивают технику, которой местные жители пытались загородить мост. Также протестующие начали переграждать проезд шинами. Правоохранители попробовали разблокировать мост и протестующие повторили свои действия", - сообщают в СМИ.

Фото: ситуация в Новых Санжарах (exo.in.ru)

Глава Полтавской ОГА выехал в Новые Санжары

Как сообщает пресс-служба Полтавской облгосадминистрации, председатель ОГА Олег Синегубов выехал в Новые Санжары в связи с распространением информации о том, что эвакуированных из Уханя украинцев могут разместить в медицинском центре внутренних войск МВДУ "Новые Санжары".

Глава области встретился с местными активистами и призвал их не паниковать, отметив, что ни у одного эвакуированного нет симптомов острой респираторной инфекции.

В Новых Санжарах перекрыли дороги и произошли столкновения с полицией

По данным местной полиции, сегодня, 20 февраля, около 07:00 в Новых Санжарах группа местных жителей устроила протестную акцию и заблокировала дорогу межрегионального значения. Правоохранители попытались разблокировать проезд, возникла потасовка.

Фото: pl.npu.gov.ua

"Все попытки совершения правонарушений будут прекращены, - отметил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский.

Новые Санжары - пгт в Полтавской области с населением более 8 тыс. человек. На территории населенного пункта находится Медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары".

Фото: медцентр "Новые Санжары" (ngu.gov.ua)

Украина эвакуирует своих граждан из Китая из-за коронавируса

Сегодня, 20 февраля, самолет с 49 украинцами и 25 иностранцами, эвакуированными из Уханя из-за коронавируса, прибыл в Украину. Изначально самолет кружил над Харьковской область, затем приземлился в "Борисполе" на дозаправку и направился в аэропорт "Харькова", где ранее утром не смог приземлиться из-за тумана.

По данным МВД, из Харькова эвакуированных направят в медцентр "Новые Санжары", где они будут находиться 14 дней на обсервации. По данным медиков, ни у кого из пассажиров нет симптомов ОРВИ.