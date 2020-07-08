На перекрытом мосту в Киеве произошли стычки с полицией, есть задержанные

В Киеве на мосту Метро произошла стычка между правоохранителями и протестующими, которые перекрыли движение транспорта. В результате задержали двух человек.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Киева Анна Шевчук.

Как она отметила, на место происшествия приехали полицейские, которые пытались вести переговоры с протестующими, но в ходе этого между ними произошел конфликт.

"Двух наиболее активных активистов отправили в территориальный отдел полиции", - рассказала она.

По состоянию на сейчас, движение на мосту восстановлено. Но, как сообщили в полиции, правоохранители и протестующие остаются на месте происшествия.

Напомним, сегодня утром в Киеве люди перекрыли дорогу на мосту Метро, в результате чего движение транспорта было заблокировано.

Отметим, что в Киеве уже несколько недель протестуют инвесторы банка "Аркада" за возобновления строительства жилых комплексов, их акции были и под Офисом президента, и под КГГА.

После этого, во время одной из таких акции мэр города заявил, что обратился к правоохранителям, чтобы они дать оценку действиям застройщика.