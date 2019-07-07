Перекрытие Северо-Крымского канала - самая эффективная невоенная операция Украины, - Сенченко

Фото: Андрей Сенченко (Укринформ)

Сенченко жестко отреагировал на заявления советника Зеленского

Каждый год необъявленной войны России против Украины находятся персонажи, поднимающие, синхронно с оккупантами, тему возобновления подачи днепровской воды в Крым, и каждый раз эти инициативы сопровождаются манипуляциями на тему украинских граждан, страдающих в оккупации от жажды. Такое мнение высказал организатор водной блокады Крыма Андрей Сенченко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В частности, Сенченко жестко отреагировал на заявления советника Зеленского Даниила Гетманцева относительно возобновления поставок воды на территорию оккупированного полуострова.

"Население Крымского полуострова, без оккупационных войск и понаехавших колонизаторов, составляет немногим более 2 миллионов человек. Физиологическая норма потребления воды в этой климатической зоне составляет 46 куб. м на человека в год или, в расчёте на все местное население, – приблизительно 100 миллионов куб. м. В соответствии с многолетними наблюдениями гидрологов, Крым в виде поверхностных стоков получает в среднем 1 миллиард куб. м воды в год. Ещё примерно 500 миллионов куб. м при рациональном использовании могут давать подземные источники. Таким образом, Крымский полуостров обладает возобновляемыми водными ресурсами, в пятнадцать раз превышающими потребность населения", - сказал Сенченко.

По его словам, для сбора, очистки и подачи этой воды на нужды населения необходимо тратить суммы, измеряемые сотнями миллионов долларов, а точнее миллиардами российских рублей, поскольку, в соответствии с IV Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны, обязанность обеспечения жизнедеятельности населения на оккупированной территории возлагается на оккупирующую державу.

"Наша задача - минимизировать доходы оккупантов на этой территории и сделать удержание захваченного полуострова непосильным для агрессора. Перекрытие Северо-Крымского канала стало самой эффективной невоенной операцией, осуществлённой Украиной. Такие невоенные методы, в сочетании с международными экономическими санкциями и юридическим давлением на государство-агрессора, являются реальной альтернативой военного решения задачи освобождения оккупированных территорий", - отметил Сенченко.

Он подчеркнул, что недополученные доходы и дополнительные расходы оккупантов в Крыму напрямую снижают их способность к продолжению активных военных действий на Донбассе.

"Каждый оккупационный рубль, вынужденно потраченный на содержание захваченного Крыма, уже не будет израсходован на убийство наших солдат и мирных граждан на Донбассе", - заявляет Сенченко.

Ранее советник Зеленского Даниил Гетьманцев заявил, что, отключая воду в Крыму, Украина вредит своим гражданам. Подобные методы, по его мнению, деструктивные.

Сенченко напомнил, что попытки снятия водной блокады с оккупированного полуострова предпринимались регулярно. Например, в конце апреля 2014-го, вице-премьер-министр регионального развития и строительства Гройсман поручал министрам и руководителям ведомств возобновить подачу воды на оккупированный полуостров. Месяцем позже появилось поручение премьер-министра Украины Яценюка о создания на базе Северо-Крымского канала акционерного общества. Ситуацию опять спасла огласка и жесткая позиция патриотов.

"Безусловно, перекрытие Северо-Крымского канала создало проблемы нашим гражданам в Крыму, но, очевидно, не критичные для жизни. Идет война, и агрессор оккупировал часть нашей общей страны, которую мы, как граждане, обязаны защищать. Тысячи украинских граждан сделали это ценой своей жизни, десятки тысяч получили ранения и увечья, сотни тысяч продолжают рисковать собой. Терпеливое отношение крымчан к проблемам, вызванным перекрытием канала – их посильный вклад в победу над агрессором и освобождение украинского Крыма", - считает крымчанин Андрей Сенченко, который с марта по август 2014 года был в.и.о. заместителя главы Администрации президента Украины и являлся организатором водной блокады полуострова.

Сенченко, до недавнего времени - один из главных соратников Тимошенко, специалист по оборонной тематике, позиционировался как кандидат на должность министра обороны от "Батькивщины". Недавно заявил о выходе из партии и создании собственного избирательного объединения - "Сила права".

Ранее стало известно о том, что "Сила права" Андрея Сенченко объединилась на парламентских выборах с общественным движением "Спільна справа", которое возглавляет Александр Данилюк.