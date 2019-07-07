Перекриття Північно-Кримського каналу - найефективніша невійськова операція України, - Сенченко

Фото: Андрій Сенченко (Укрінформ)

Сенченко жорстко відреагував на заяви радника Зеленського

Кожен рік неоголошеної війни Росії проти України знаходяться персонажі, які піднімають, синхронно з окупантами, тему відновлення подачі дніпровської води в Крим, і кожного разу ці ініціативи супроводжуються маніпуляціями на тему українських громадян, які страждають в окупації від спраги. Таку думку висловив організатор водної блокади Криму Андрій Сенченко, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зокрема, Сенченко жорстко відреагував на заяви радника Данила Зеленського Гетманцева щодо відновлення постачання води на територію окупованого півострова.

"Населення Кримського півострова, без окупаційних військ і колонізаторів, що понаїхали, становить трохи більше 2 мільйонів людей. Фізіологічна норма споживання води в цій кліматичній зоні становить 46 куб. м на людину в рік, в розрахунку на все місцеве населення, – приблизно 100 мільйонів куб. м. Згідно з багаторічними спостереженнями гідрологів, Крим у вигляді поверхневих стоків отримує в середньому 1 мільярд куб. м води на рік. Ще приблизно 500 мільйонів куб. м при раціональному використанні можуть давати підземні джерела. Таким чином, Кримський півострів має відновлювальні водні ресурси, що в п'ятнадцять разів перевищують потребу населення", - сказав Сенченко.

За його словами, для збору, очищення і подачі цієї води на потреби населення необхідно витрачати суми, вимірювані сотнями мільйонів доларів, а точніше мільярдами російських рублів, оскільки, згідно з IV Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни, обов'язок забезпечення життєдіяльності населення на окупованій території покладається на державу оккупирующую

"Наше завдання - мінімізувати доходи окупантів на цій території і зробити утримання захопленого півострова непосильним для агресора. Перекриття Північно-Кримського каналу стало найефективнішою невійськової операцією, здійсненою Україною. Такі невійськові методи, в поєднанні з міжнародними економічними санкціями та юридичним тиском на державу-агресора, є реальною альтернативою військового вирішення завдання звільнення окупованих територій", - зазначив Сенченко.

Він підкреслив, що недоотримані доходи і додаткові витрати окупантів в Криму безпосередньо знижують їх здатність до продовження активних військових дій на Донбасі.

"Кожен окупаційний рубль, вимушено витрачений на утримання захопленого Криму, вже не буде витрачений на вбивство наших солдатів і мирних громадян на Донбасі", - заявляє Сенченко.

Раніше радник Зеленського Данил Гетманцев заявив, що, відключаючи воду в Криму, Україна шкодить своїм громадянам. Такі методи, на його думку, деструктивні.

Сенченко нагадав, що спроби зняття водної блокади з окупованого півострова робилися регулярно. Наприклад, в кінці квітня 2014-го, віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку та будівництва Гройсман доручив міністрам і керівникам відомств відновити подачу води на окупований півострів. Місяцем пізніше з'явилося доручення прем'єр-міністра України Яценюка про створення на базі Північно-Кримського каналу акціонерного товариства. Ситуацію знову врятував розголос і жорстка позиція патріотів.

"Безумовно, перекриття Північно-Кримського каналу створило проблеми нашим громадянам в Криму, але, очевидно, не критичні для життя. Йде війна, і агресор окупував частину нашої спільної країни, яку ми, як громадяни, зобов'язані захищати. Тисячі українських громадян зробили це ціною свого життя, десятки тисяч отримали поранення і каліцтва, сотні тисяч продовжують ризикувати собою. Терпеливе ставлення кримчан до проблем, викликаних перекриттям каналу – їх посильний внесок у перемогу над агресором та звільнення українського Криму", - вважає кримчанин Андрій Сенченко, який з березня по серпень 2014 року був т.в.о. заступника глави Адміністрації президента України і був організатором водної блокади півострова.

Сенченко, до недавнього часу - один з головних соратників Тимошенко, фахівець з оборонної тематики, позиціонувався як кандидат на посаду міністра оборони від "Батьківщини". Нещодавно заявив про вихід з партії і створення власного виборчого об'єднання - "Сила права".

Раніше стало відомо про те, що "Сила права" Андрія Сенченка об'єдналася на парламентських виборах з громадським рухом "Спільна справа", яке очолює Олександр Данилюк.