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Не треба перекручувати. РФ використовує питання НАТО як виправдання військ на кордоні України, - Зеленський

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 11:04
Не треба перекручувати. РФ використовує питання НАТО як виправдання військ на кордоні України, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія використовує питання НАТО як виправдання військ на кордоні України. Він роз'яснив кілька моментів з приводу НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відповідь Зеленського на запитання журналістів.

За його словами, в Конституції України є геополітичний курс країни.

"Велика частина країн НАТО не вважають, що це був правильний крок з боку України вписати це в нашу Конституцію. Але у нас це є. Це точно вибір українського народу: де ми хочемо бути. Але не вибір українського народу, коли ми там будемо, не тільки від нас залежить", - заявив президент України.

Зеленський повідомив, що три десятки країн повинні підтримати вступ України одноголосно.

"Що стосується референдуму, я взагалі вважаю, що такі питання повинні вирішувати саме на референдумі, такі питання повинен вирішувати тільки народ, а потім вже вносити до Конституції. Але ми там, де ми вже є.... Сьогодні гостро не стоїть питання з приводу дати, це РФ сьогодні використовує це як сигнал, виправдання, чому вони стоять на кордоні, що вони нібито захищають свій сувернітет", - заявив президент України.

За його словами, це інформація перекручена і деякі європейські країни підігрують Росії.

"Я вважаю це неправильним. Тому що у нас же немає двох територій. Наші території окуповані, на наших кордонах стоїть армія, не треба перекручувати", - заявив він.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що Німеччина і Франція мають бути зацікавлені у вступі української держави до НАТО.

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Володимир Зеленський Україна НАТО
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