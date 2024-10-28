Перекрили центр і освистали Орбана: тисячі людей вийшли на протести у Тбілісі

Як зазначає "Новости-Грузия", у Тбілісі для участі у протестах зібралися тисячі людей. Там уже перекрили проспект Руставелі. В акції беруть участь президент Саломе Зурабішвілі, а також лідери опозиції. До цього вони проводили консультації.

Зокрема, один із лідерів партії "Єдність-Національний рух" Георгій Вашадзе під час мітингу заявив, що опозиція вимагає повторних виборів.

При цьому біля входу до готелю, що знаходиться в епіцентрі протестів, помітили прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Він приїхав до Тбілісі з візитом. Учасники акції освистали голову угорського уряду.

Примітно, що на протестах можна побачити не лише прапори Грузії та ЄС, а й українські.