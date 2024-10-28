Перекрыли центр и освистали Орбана: тысячи людей вышли на протесты в Тбилиси

В столице Грузии, Тбилиси, начались массовые протесты. Их причина - победа на выборах скандальной пророссийской партии "Грузинская мечта" с большим отрывом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия" в Telegram, Tbilisi life в Telegram и "Эхо Кавказа" в Telegram.
Как отмечает "Новости-Грузия", в Тбилиси для участия в протестах собрались тысячи человек. Там уже перекрыли проспект Руставели.В акции принимают участие президент Саломе Зурабишвили, а также лидеры оппозиции. До этого они проводили консультации.
В частности, один из лидеров партии "Единство-Национальное движение" Георгий Вашадзе в ходе митинга заявил, что оппозиция требует повторных выборов.
При этом возле входа в отель, который находится в эпицентре протестов, заметили премьера Венгрии Виктора Орбана. Он приехал в Тбилиси с визитом. Участники акции освистали главу венгерского правительства.
Примечательно, что на протестах можно заметить не только флаги Грузии и ЕС, но также и украинские.
Напомним, в Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным результатам, которые обнародовал ЦИК Грузии, пророссийская партия "Грузинская мечта" набрала более 50% голосов.
Оппозиционные партии уже заявили, что результаты выборов были сфальсифицированы. При этом они объявили бойкот.
Более детально об выборах - в материале РБК-Украина.
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