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Перекрыли центр и освистали Орбана: тысячи людей вышли на протесты в Тбилиси

Фото: в Грузии начались протесты (t.me/vol202Bot)
Автор: Иван Носальский

В столице Грузии, Тбилиси, начались массовые протесты. Их причина - победа на выборах скандальной пророссийской партии "Грузинская мечта" с большим отрывом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия" в Telegram, Tbilisi life в Telegram и "Эхо Кавказа" в Telegram.

Как отмечает "Новости-Грузия", в Тбилиси для участия в протестах собрались тысячи человек. Там уже перекрыли проспект Руставели.В акции принимают участие президент Саломе Зурабишвили, а также лидеры оппозиции. До этого они проводили консультации. 

 

В частности, один из лидеров партии "Единство-Национальное движение" Георгий Вашадзе в ходе митинга заявил, что оппозиция требует повторных выборов.

 

При этом возле входа в отель, который находится в эпицентре протестов, заметили премьера Венгрии Виктора Орбана. Он приехал в Тбилиси с визитом. Участники акции освистали главу венгерского правительства. 

 

Примечательно, что на протестах можно заметить не только флаги Грузии и ЕС, но также и украинские. 

 

Выборы в Грузии

Напомним, в Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным результатам, которые обнародовал ЦИК Грузии, пророссийская партия "Грузинская мечта" набрала более 50% голосов.

Оппозиционные партии уже заявили, что результаты выборов были сфальсифицированы. При этом они объявили бойкот.

Более детально об выборах - в материале РБК-Украина.

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Грузия