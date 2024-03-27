Перекидали окупантів через Бердянський порт. СБУ завела справи на чиновників РФ

Українська спецслужба оголосила підозри трьом чиновникам РФ. Вони організували перекидання окупантів через захоплений Бердянський порт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Спецслужба вказала, що підозри були оголошені:
Після захоплення Бердянська вони організували використання місцевого морського торгового порту для потреб Міноборони Росії.
За даними слідства, фігуранти задіювали цивільні судна морпорту для перекидання російських військ у тимчасово окуповані регіони півдня України.
Це стало особливо актуальним для кремля після вибуху на "Керченському мосту", коли було порушено логістичні шляхи загарбників та їхнє забезпечення через тимчасово окупований півострів.
Фото: Чиновники РФ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Крім того, фігуранти організували зведення на території Бердянського морпорту та його акваторії російських фортифікаційних споруд і загороджень.
На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили Пошиваю, Джіоєву та Сафонічеву про підозру за фактом пособництва у веденні агресивної війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
"Оскільки фігуранти перебувають на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додали у СБУ.
Сьогодні стало відомо, що правоохоронці затримали двох агентів ФСБ. Вони готували ракетні обстріли Київської телевежі, підрозділів Генерального штабу ЗСУ та об'єктів енергетики в трьох областях.
Також правоохоронці затримали в Херсоні місцевого жителя, який у період окупації міста охороняв російську катівню. Після деокупації міста він планував втекти за кордон.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.