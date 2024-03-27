Перекидали окупантів через Бердянський порт. СБУ завела справи на чиновників РФ

Про кого йдеться

Спецслужба вказала, що підозри були оголошені:

Олександру Пошиваю - заступнику міністра транспорту РФ;

Захарію Джіоєву - керівнику федерального агентства морського і річкового транспорту Росії;

Сергію Сафонічеву - голові федеральної установи "Адміністрація морських портів Азовського моря" РФ.

Після захоплення Бердянська вони організували використання місцевого морського торгового порту для потреб Міноборони Росії.

Чим займаються чиновники РФ

За даними слідства, фігуранти задіювали цивільні судна морпорту для перекидання російських військ у тимчасово окуповані регіони півдня України.

Це стало особливо актуальним для кремля після вибуху на "Керченському мосту", коли було порушено логістичні шляхи загарбників та їхнє забезпечення через тимчасово окупований півострів.

Фото: Чиновники РФ (facebook.com/SecurSerUkraine)

Крім того, фігуранти організували зведення на території Бердянського морпорту та його акваторії російських фортифікаційних споруд і загороджень.

Їм оголосили підозри

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили Пошиваю, Джіоєву та Сафонічеву про підозру за фактом пособництва у веденні агресивної війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

"Оскільки фігуранти перебувають на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додали у СБУ.

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