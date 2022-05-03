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Перехват звонка оккупанта: украинских пленных пытают под контролем ФСБ

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Харьковская область , Вторник 03 мая 2022 20:51
Перехват звонка оккупанта: украинских пленных пытают под контролем ФСБ Фото: ФСБ принимает участие в пытках украинских пленных (politros com)
Автор: РБК-Украина

Главное управление разведки при Министерстве обороны Украины перехватило звонок оккупанта своей матери. Военный РФ признается, что пытки украинских пленных совершаются под надзором ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО в Telegram.

Солдат армии РФ в телефонном разговоре рассказывает про страшные издевательства и убийства, совершаемые сотрудниками ФСБ и российскими военными на территории Украины.

При этом оккупант ни капли не стыдиться этого, а даже хвастается своей матери тем, какие пытки применяют к украинским пленным. Жертвами пыток становятся не только украинские военные, но и обычные мирные люди. Захватчик вспоминает героическое поведение украинцев, которые даже под самыми ужасными пытками не покоряются захватчикам.

“Этот перехват является очередным подтверждением политики геноцида украинцев, которую внедряют на захваченных территориях. Военные преступления массово совершаются как в отношении военных, так и в отношении гражданского населения.

Массовые убийства, пытки и издевательства стали нормой для оккупантов. При этом к «профессионалам» из ФСБ охотно приобщаются военнослужащие армии РФ”, - рассказывают представители украинской разведки.

Ранее мы сообщали, что Офис генерального прокурора установил первого причастного к убийствам и пыткам гражданских в Буче - командира подразделения нацгвардии РФ Сергея Колоцея.

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