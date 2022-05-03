Перехоплення дзвінка окупанта: українських полонених катують під контролем ФСБ
Головне управління розвідки при Міністерстві оборони перехопило дзвінок окупанта своїй матері. Військовий РФ зізнається, що тортури українських полонених відбуваються під наглядом ФСБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО у Telegram.
Солдат армії РФ у телефонній розмові розповідає про страшні знущання та вбивства, які скоюють співробітники ФСБ та російські військові на території України.
При цьому окупант ні краплі не соромиться цього, а навіть “хвалиться” своїй матері тим, які тортури застосовують до українських полонених. Жертвами тортур стають не лише українські військові, а й звичайні мирні люди. Загарбник згадує героїчну поведінку українців, які навіть під найжахливішими тортурами не підкоряються загарбникам.
“Це перехоплення є черговим підтвердженням політики геноциду українців, яку запроваджують на захоплених територіях. Військові злочини масово скоюються як щодо військових, і щодо цивільного населення.
Масові вбивства, тортури та знущання стали нормою для окупантів. При цьому до «професіоналів» із ФСБ охоче долучаються військовослужбовці армії РФ”, - розповідають представники української розвідки.
Раніше ми повідомляли, що Офіс генерального прокурора встановив першого причетного до вбивств та тортур громадянських у Бучі - командира підрозділу нацгвардії РФ Сергія Колоцея.
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