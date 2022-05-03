ru ua
Вт, 03 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перехоплення дзвінка окупанта: українських полонених катують під контролем ФСБ

Новость на русском →
Харківська область, Вівторок 03 травня 2022 20:51
Перехоплення дзвінка окупанта: українських полонених катують під контролем ФСБ Фото: ФСБ приймає участь у тортурах українських полонених (politros com)
Автор: РБК-Україна

Головне управління розвідки при Міністерстві оборони перехопило дзвінок окупанта своїй матері. Військовий РФ зізнається, що тортури українських полонених відбуваються під наглядом ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО у Telegram.

Солдат армії РФ у телефонній розмові розповідає про страшні знущання та вбивства, які скоюють співробітники ФСБ та російські військові на території України.

При цьому окупант ні краплі не соромиться цього, а навіть “хвалиться” своїй матері тим, які тортури застосовують до українських полонених. Жертвами тортур стають не лише українські військові, а й звичайні мирні люди. Загарбник згадує героїчну поведінку українців, які навіть під найжахливішими тортурами не підкоряються загарбникам.

“Це перехоплення є черговим підтвердженням політики геноциду українців, яку запроваджують на захоплених територіях. Військові злочини масово скоюються як щодо військових, і щодо цивільного населення.

Масові вбивства, тортури та знущання стали нормою для окупантів. При цьому до «професіоналів» із ФСБ охоче долучаються військовослужбовці армії РФ”, - розповідають представники української розвідки.

Раніше ми повідомляли, що Офіс генерального прокурора встановив першого причетного до вбивств та тортур громадянських у Бучі - командира підрозділу нацгвардії РФ Сергія Колоцея.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Пленный ФСБ
NEWS
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні