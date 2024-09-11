UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Переховувався в готелі. Поліція затримала підозрюваного у побитті ветерана у Смілі (відео)

Фото: поліція затримала підозрюваного у побитті ветерана у Смілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Поліція затримала підозрюваного у побитті ветерана у Смілі. Він переховувався в одному з готелів Черкаської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.

"28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області. Наразі він затриманий за участі спецпризначенців поліції", - йдеться у повідомленні.

Найближчим часом, за даними правоохоронців, суд обере йому запобіжний захід - слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою.

Окрім того, за місцем мешкання фігуранта пройшли обшуки, у результаті яких було вилучено, попередньо, наркотичний засіб та зброю.

За фактом побиття ветерана у місті Сміла Черкаської області поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 296 ККУ (Хуліганство, вчинене групою осіб) та ч. 4 ст. 189 КМУ (Вимагання).
 

Побиття ветерана у Смілі Черкаської області

9 вересня в мережі з'явилося відео побиття колишнього військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області. Кадри опублікували очевидці, які викликали на місце поліцію та швидку допомогу.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. А користувачі впізнали у нападнику місцевого кримінального авторитета. Пізніше в поліції підозрюваному в побитті повідомили про підозру і оголосили в розшук.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниЧеркаська областьВетеранВетерани