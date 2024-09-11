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Скрывался в отеле. Полиция задержала подозреваемого в избиении ветерана в Смеле (видео)

Фото: полиция задержала подозреваемого в избиении ветерана в Смеле (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Полиция задержала подозреваемого в избиении ветерана в Смеле. Он скрывался в одной из гостиниц Черкасской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

"28-летний мужчина скрывался от правоохранителей в одной из гостиниц на территории Черкасской области. В настоящее время он задержан при участии спецназовцев полиции", - говорится в сообщении.

В ближайшее время, по данным правоохранителей, суд изберет ему меру пресечения - следствие по согласованию с прокуратурой ходатайствует об избрании содержания под стражей.

Кроме того, по месту жительства фигуранта прошли обыски, в результате которых было изъято предварительно наркотическое средство и оружие.

По факту избиения ветерана в городе Смела Черкасской области полиция проводит расследование уголовных производств по ч. 2 ст. 296 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 4 ст. 189 КМУ (Вымагательство).

Избиение ветерана в Смеле Черкасской области

9 сентября в сети появилось видео избиения бывшего военнослужащего в городе Смела Черкасской области. Кадры опубликовали очевидцы, которые вызвали на место полицию и скорую помощь.

Правоохранители начали уголовное производство. А пользователи узнали в нападавшев местного криминального авторитета. Позже в полиции подозреваемому в ибиении сообщили о подозрении и объявили в розыск.

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