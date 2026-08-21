Перехоплювач ZIRKA з автонаведенням на "Шахеди" зʼявився на маркетплейсах: які характеристики

Український перехоплювач ZIRKA з автоматичною детекцією цілі та донаведенням зʼявився на маркетплейсах DOT-Chain Defence та Brave1 Market.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії-виробника NOCTIS.

Як працює донаведення у ZIRKA

Донаведення досі залишалося опцією преміального сегменту дороговартісних закордонних виробів, однак ZIRKA переводить цю функцію в категорію доступного вітчизняного засобу за ринковою ціною.

Підрозділи можуть закуповувати борт напряму за державні кошти або обміняти на нього зароблені єБали.

Ціна на маркетплейсах становить 77 220 грн . За твердженням розробника, станом на серпень 2026 року це найнижча ціна на ринку серед перехоплювачів такого класу.

Перехоплювач оснащений бортовим комп'ютером на базі Raspberry Pi5 із натренованою моделлю комп'ютерного зору, яка в режимі реального часу аналізує кожен кадр і шукає патерни, характерні для БпЛА типу "шахед" - форму, силует, характер руху.

Система автоматично виявляє ціль на відстані до 1 км, а після підтвердження оператором самостійно супроводжує ціль, повторюючи кожен її маневр. Пілоту залишається лише скоригувати швидкість зближення для точнішого ураження. Тепловізійна оптика на сервоприводі дозволяє атакувати як знизу-вгору, так і згори-вниз - залежно від висоти й профілю польоту конкретної цілі.

Бойове застосування та ураження реактивних дронів

Комплекс пройшов бойові випробування восени 2025 року, отримав кодифікацію Міністерства оборони України і з травня 2026 року стоїть на озброєнні у низки профільних підрозділів. У червні 2026 року ZIRKA увійшла до топ-10 перехоплювачів за кількістю знищених БпЛА типу "Шахед" серед дронів-перехоплювачів коптерного та літакового типів.

Окрім "класичних шахедів", що працюють на двигунах внутрішнього згоряння, ZIRKA має підтверджені ураження реактивних БпЛА "Герань-4" - завдяки комбінації високої швидкості борту та автоматичного донаведення на базі машинного зору.

"Масштабування дронової ППО - трудомісткий процес, бо розрив у результативності між новоствореним і досвідченим екіпажем надто великий. Системи автономності, такі як автодетекція та донаведення, допомагають новим екіпажам швидше вийти на перший успішний результат, а досвідченим - скорочують витрати часу та заряду батареї на пошук цілі або повторні заходи", - зазначив директор з розвитку компанії NOCTIS Олексій Комліченко.

ZIRKA розроблена за інвестиційної підтримки та експертизи Vyriy Industries, а також у співпраці з батальйоном Darknode - одним із найрезультативніших антишахедних підрозділів. Їхній бойовий досвід сформував ключові вимоги до виробу, найголовнішою з яких були системи автономності.