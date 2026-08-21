ua en ru
Пт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Перехоплювач ZIRKA з автонаведенням на "Шахеди" зʼявився на маркетплейсах: які характеристики

13:52 21.08.2026 Пт
3 хв
Дрон-перехоплювач ZIRKA став найдешевшим на ринку серед аналогів з автоматичним наведенням на ціль: як він працює?
aimg Лев Шевченко
Перехоплювач ZIRKA з автонаведенням на "Шахеди" зʼявився на маркетплейсах: які характеристики Фото: перехоплювання "Шахеда" (скриншот відео)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Український перехоплювач ZIRKA з автоматичною детекцією цілі та донаведенням зʼявився на маркетплейсах DOT-Chain Defence та Brave1 Market.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії-виробника NOCTIS.

Як працює донаведення у ZIRKA

Донаведення досі залишалося опцією преміального сегменту дороговартісних закордонних виробів, однак ZIRKA переводить цю функцію в категорію доступного вітчизняного засобу за ринковою ціною.

Підрозділи можуть закуповувати борт напряму за державні кошти або обміняти на нього зароблені єБали.

Ціна на маркетплейсах становить 77 220 грн . За твердженням розробника, станом на серпень 2026 року це найнижча ціна на ринку серед перехоплювачів такого класу.

Перехоплювач оснащений бортовим комп'ютером на базі Raspberry Pi5 із натренованою моделлю комп'ютерного зору, яка в режимі реального часу аналізує кожен кадр і шукає патерни, характерні для БпЛА типу "шахед" - форму, силует, характер руху.

Система автоматично виявляє ціль на відстані до 1 км, а після підтвердження оператором самостійно супроводжує ціль, повторюючи кожен її маневр. Пілоту залишається лише скоригувати швидкість зближення для точнішого ураження. Тепловізійна оптика на сервоприводі дозволяє атакувати як знизу-вгору, так і згори-вниз - залежно від висоти й профілю польоту конкретної цілі.

Читайте також: Vyriy та NOCTIS презентували новий перехоплювач ZIRKA: яка вартість та які дрони знищує

Бойове застосування та ураження реактивних дронів

Комплекс пройшов бойові випробування восени 2025 року, отримав кодифікацію Міністерства оборони України і з травня 2026 року стоїть на озброєнні у низки профільних підрозділів. У червні 2026 року ZIRKA увійшла до топ-10 перехоплювачів за кількістю знищених БпЛА типу "Шахед" серед дронів-перехоплювачів коптерного та літакового типів.

Окрім "класичних шахедів", що працюють на двигунах внутрішнього згоряння, ZIRKA має підтверджені ураження реактивних БпЛА "Герань-4" - завдяки комбінації високої швидкості борту та автоматичного донаведення на базі машинного зору.

"Масштабування дронової ППО - трудомісткий процес, бо розрив у результативності між новоствореним і досвідченим екіпажем надто великий. Системи автономності, такі як автодетекція та донаведення, допомагають новим екіпажам швидше вийти на перший успішний результат, а досвідченим - скорочують витрати часу та заряду батареї на пошук цілі або повторні заходи", - зазначив директор з розвитку компанії NOCTIS Олексій Комліченко.

ZIRKA розроблена за інвестиційної підтримки та експертизи Vyriy Industries, а також у співпраці з батальйоном Darknode - одним із найрезультативніших антишахедних підрозділів. Їхній бойовий досвід сформував ключові вимоги до виробу, найголовнішою з яких були системи автономності.

Нагадаємо, дрони-перехоплювачі за останній рік стали одним з ключових факторів у боротьбі з ударними дронами РФ - екіпажі несуть цілодобове чергування, а рішення про захоплення цілі оператор ухвалює вже на близькій дистанції, після чого перехоплювач переходить в автоматичний режим наведення.

Також РБК-Україна писало, що 18 серпня реактивні "шахеди" вперше долетіли до заходу України. Робоча дистанція таких дронів може сягати 500 кілометрів, а за умови керування по меш-системі - і більше.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Miltech Дрони
Новини
Сили оборони уразили літак Су-34, аеродром та НПЗ в Росії
Сили оборони уразили літак Су-34, аеродром та НПЗ в Росії
Аналітика
Угорці зрозуміли, що краще не мати справу з Росією: інтерв'ю з послом в Угорщині Шандором
Роман Коткореспондент РБК-Україна Угорці зрозуміли, що краще не мати справу з Росією: інтерв'ю з послом в Угорщині Шандором