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Перехватчик и ударный дрон одновременно: Минобороны кодифицировало еще один беспилотник

15:01 30.06.2026 Вт
1 мин
В чем особенности нового украинского дрона
Лев Шевченко
Перехватчик и ударный дрон одновременно: Минобороны кодифицировало еще один беспилотник Фото: дрон "ТАЛИОН" (Минобороны)
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Министерство обороны Украины допущено к эксплуатации новый отечественный беспилотный комплекс "ТАЛИОН". Этот дрон может работать как перехватчик вражеских БПЛА, так и как ударный самолет-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Режимы пилотирования и применения БпАК "ТАЛИОН"

Главная задача нового комплекса – охота на беспилотники противника в рамках так называемой "малой ПВО". Оператор может управлять самолетом как полностью вручную, так и в полуавтоматическом режиме.

Кроме воздушных целей "ТАЛИОН" способен эффективно уничтожать наземные объекты, что делает его универсальным инструментом на поле боя.

Боевые возможности украинского дрона

Новый беспилотник способен работать на разных высотах, что позволяет ему перехватывать практически все типы российских БПЛА. Благодаря способности долго находиться в воздухе, комплекс можно привлекать к патрулированию и воздушной разведке.

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Военные отмечают, что сочетание функций перехватчика и боражирующего боеприпаса поможет более эффективно противодействовать вражеской авиации и с высокой точностью поражать цели в тактической глубине.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие впервые сбили новый российский дрон "Сокол-И" . Враг создал его для борьбы с украинскими как разведывательными, так и ударными дронами.

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