После перехода шахт "Добропольеуголь" под контроль государства добыча угля упала в 2 раза, - Минэнерго

Добыча угля государственных на шахтах "Добропольеуголь" в октябре 2021 года упала в 2 раза, по сравнению с октябрем 2020 года, когда они находились в управлении "ДТЭК" Рината Ахметова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.
В октябре 2021 года государственные шахты добычи 154 тыс. тонн. В октябре 2020 года, когда они еще входили в состав "ДТЭК", - эти шахты добывали 283 тыс. тонн.
По данным Минэнерго, 131 тыс. тонн это рекордное падение добычи в годовом исчислении среди всех шахт и шахтоуправлений в стране.
Напомним, в январе 2021 года государство вернуло себе в управление шахты "Добропольеуголь", которые с 2011 года находились в аренде у компании "ДТЭК".