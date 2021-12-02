После перехода шахт "Добропольеуголь" под контроль государства добыча угля упала в 2 раза, - Минэнерго

Добыча угля государственных на шахтах "Добропольеуголь" в октябре 2021 года упала в 2 раза, по сравнению с октябрем 2020 года, когда они находились в управлении "ДТЭК" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

В октябре 2021 года государственные шахты добычи 154 тыс. тонн. В октябре 2020 года, когда они еще входили в состав "ДТЭК", - эти шахты добывали 283 тыс. тонн.

По данным Минэнерго, 131 тыс. тонн это рекордное падение добычи в годовом исчислении среди всех шахт и шахтоуправлений в стране.