Після переходу шахт "Добропіллявугілля" під контроль держави видобуток вугілля впав у 2 рази, - Міненерго

Видобуток вугілля державних на шахтах "Добропіллявугілля" у жовтні 2021 року впав у 2 рази, порівняно з жовтнем 2020 року, коли вони перебували в управлінні "ДТЕК" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики.

У жовтні 2021 року державні шахти видобутку становили 154 тис. тонн. У жовтні 2020 року, коли вони ще входили до складу "ДТЕК", ці шахти видобували 283 тис. тонн.

За даними Міненерго, 131 тис. тонн це рекордне падіння видобутку у річному обчисленні серед усіх шахт та шахтоуправлінь у країні.