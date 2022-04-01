Переход на упрощенную систему налогообложения по ставке 2% продлен, - Гетманцев

Принятие заявок о переходе на упрощенную систему налогообложения по ставке 2% продолжается. Процесс принятия обращений возможен после 1 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева .

По его данным, среди представителей бизнеса свое желание переходу выразили 148 466 субъектов хозяйствования, из них - 29 585 юридических лиц и 118 914 физических лиц-предпринимателей.

"Украинский бизнес высказал пожелание о необходимости перехода на упрощенную систему налогообложения - третья группа единого налога со ставкой 2% дохода", - написал он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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