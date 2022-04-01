ru ua
Пт, 01 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Переход на упрощенную систему налогообложения по ставке 2% продлен, - Гетманцев

Новина українською →
Украина, Пятница 01 апреля 2022 10:35
Переход на упрощенную систему налогообложения по ставке 2% продлен, - Гетманцев Фото: глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Принятие заявок о переходе на упрощенную систему налогообложения по ставке 2% продолжается. Процесс принятия обращений возможен после 1 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

"Украинский бизнес высказал пожелание о необходимости перехода на упрощенную систему налогообложения - третья группа единого налога со ставкой 2% дохода", - написал он.

По его данным, среди представителей бизнеса свое желание переходу выразили 148 466 субъектов хозяйствования, из них - 29 585 юридических лиц и 118 914 физических лиц-предпринимателей.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги
NEWS
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Ирина Верещук: Возвращаться на освобожденные территории сейчас опасно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Ирина Верещук: Возвращаться на освобожденные территории сейчас опасно