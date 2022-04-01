Перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% продовжено, - Гетманцев

Фото: голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прийняття заявок про перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% надалі є можливим. Процес прийняття звернень триватиме після 1 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

"Український бізнес висловив побажання про необхідність переходу на спрощену систему оподаткування - третя група єдиного податку зі ставкою 2% доходу", - написав він. За його даними, серед представників бізнесу своє бажання щодо переходу висловлюють 148 466 суб’єктів господарювання, з них - 29 585 юридичних осіб та 118 914 фізичних осіб-підприємців.