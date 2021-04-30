Переход на получение пенсий на карточки должен происходить постепенно, - Шмыгаль
Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должно происходить постепенно. Это следует реализовывать как право людей, а не обязательство.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания по тарифам на оплату услуг АО "Укрпочта" с участием Мининфраструктуры, Минсоцполитики, Пенсионного фонда, офиса Президента.
Глава правительства отметил, что государственные органы и министерства должны в ближайшее время выработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов.
"Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательства. Пенсионный фонд и "Укрпочта" совместно работают над тем, как улучшить качество услуг для пенсионеров", - говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет министров одобрил постановление о проведении конкурса на доставку пенсий и социальных выплат в Украине. После конкурса, с 1 сентября 2021 года, получение денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров.
В частности, планируется провести конкурсный отбор по выплате и доставке пенсий и денежной помощи для операторов почтовой связи. После конкурса, с 1 сентября всех пенсионеров переведут в уполномоченный банк.