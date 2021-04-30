ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Перехід на отримання пенсій на картки має відбуватись поступово, - Шмигаль

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 12:16
Перехід на отримання пенсій на картки має відбуватись поступово, - Шмигаль Фото: перехід на отримання пенсій на картки має відбуватись поступово (flickr.com/Національний банк)
Автор: Андрій Василюк

Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово. Це повинно реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради щодо тарифів на оплату послуг АТ "Укрпошта" за участю Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, Пенсійного фонду, Офісу Президента.

Голова уряду зазначив, що державні органи та міністерства мають найближчим часом виробити ефективне рішення, яке дозволить захистити як пенсіонерів, так і поштарів.

"Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово та реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання. Пенсійний фонд і "Укрпошта" спільно працюють над тим, як покращити якість послуг для пенсіонерів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив постанову про проведення конкурсу на доставку пенсій і соціальних виплат в Україні. Після конкурсу, з 1 вересня 2021 року, отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним лише для частини пенсіонерів.

Зокрема, планується провести конкурсний відбір з виплати та доставки пенсій і грошової допомоги для операторів поштового зв'язку. Після конкурсу, з 1 вересня всіх пенсіонерів переведуть в уповноважений банк.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство пенсії
NEWS
Україна закриває кордон для Індії: кого пускатимуть і за яких умов
Україна закриває кордон для Індії: кого пускатимуть і за яких умов
DAILY
Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії