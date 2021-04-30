Перехід на отримання пенсій на картки має відбуватись поступово, - Шмигаль

Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово. Це повинно реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради щодо тарифів на оплату послуг АТ "Укрпошта" за участю Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, Пенсійного фонду, Офісу Президента.

"Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово та реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання. Пенсійний фонд і "Укрпошта" спільно працюють над тим, як покращити якість послуг для пенсіонерів", - йдеться в повідомленні.

Голова уряду зазначив, що державні органи та міністерства мають найближчим часом виробити ефективне рішення, яке дозволить захистити як пенсіонерів, так і поштарів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив постанову про проведення конкурсу на доставку пенсій і соціальних виплат в Україні. Після конкурсу, з 1 вересня 2021 року, отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним лише для частини пенсіонерів.

Зокрема, планується провести конкурсний відбір з виплати та доставки пенсій і грошової допомоги для операторів поштового зв'язку. Після конкурсу, з 1 вересня всіх пенсіонерів переведуть в уповноважений банк.