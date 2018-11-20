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Ибрагимович близок к возвращению в "Милан"

Новости » Спорт    20.11.2018 - 17:38
Ибрагимович близок к возвращению в "Милан"

Факт переговоров подтвердил спортивный директор клуба

Спортивный директор "Милана" Леонардо заявил, что итальянский клуб близок к подписанию соглашения с нападающим "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем. Слова Леонардо приводит Sky Sports.

"Ибрагимович крайне близок к переходу в "Милан", это факт. Сейчас не время вдаваться в детали, но это уже больше, чем просто мысль. Златан обладает особыми качествами, борется и умеет мотивировать других игроков на поле и за его пределами", - спортдиректор.

Ранее в СМИ сообщалось, что итальянский клуб предлагает форварду шестимесячный контракт с возможностью продления на год. Ибрагимович в свою очередь хочет получить гарантированное 18-месячное соглашение. Контракт форварда с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает через год.

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