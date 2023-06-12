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Перехідний день до тепла. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

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Україна, Понеділок 12 червня 2023 13:35
Перехідний день до тепла. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні Фото: синоптик дала прогноз на завтра в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вівторок стане перехідним днем від похолодання, яке охопило багато регіонів України, до нарешті відновлення літнього тепла. Температура повітря підніметься до +26 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Температура повітря буде різноманітною і залежності від регіону:

  • максимальна температура повітря становитиме на сході, в центрі та на півдні +20...+26 градусів;
  • у північних областях від +16...+18 в Житомирській, Чернігівській, Київській;
  • до +20 - у Сумській області;
  • найсвіжішим поки що залишається західний регіон, протягом дня +12....+18 градусів.

Опади

За даними синоптика, дощі вщухають, лише завтра на півдні пройдуть опади з грозами та подекуди в прикарпатських областях.

"Вдень ще може "капнути" в Черкаській області", - додала вона.

Погода в Києві

У Києві завтра істотні опади навряд чи будуть. Трохи прогріється повітря, до +17...+19 градусів.

"Якщо блисне сонечко, то й +20 вигулькне", - додала Діденко.

Коли прийде спека

Температура в Україні підніметься до 30-градусних значень в останній тиждень червня. Найчастіше +30 почнуть з'являтися в липні, особливо в останні два тижні.

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