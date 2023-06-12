Перехідний день до тепла. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні
Вівторок стане перехідним днем від похолодання, яке охопило багато регіонів України, до нарешті відновлення літнього тепла. Температура повітря підніметься до +26 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Погода в Україні
Температура повітря буде різноманітною і залежності від регіону:
- максимальна температура повітря становитиме на сході, в центрі та на півдні +20...+26 градусів;
- у північних областях від +16...+18 в Житомирській, Чернігівській, Київській;
- до +20 - у Сумській області;
- найсвіжішим поки що залишається західний регіон, протягом дня +12....+18 градусів.
Опади
За даними синоптика, дощі вщухають, лише завтра на півдні пройдуть опади з грозами та подекуди в прикарпатських областях.
"Вдень ще може "капнути" в Черкаській області", - додала вона.
Погода в Києві
У Києві завтра істотні опади навряд чи будуть. Трохи прогріється повітря, до +17...+19 градусів.
"Якщо блисне сонечко, то й +20 вигулькне", - додала Діденко.
Коли прийде спека
Температура в Україні підніметься до 30-градусних значень в останній тиждень червня. Найчастіше +30 почнуть з'являтися в липні, особливо в останні два тижні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.