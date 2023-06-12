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Переходный день к теплу. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

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Украина, Понедельник 12 июня 2023 13:35
Переходный день к теплу. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине Фото: cиноптик дала прогноз на завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Вторник станет переходным днем от похолодания, охватившего многие регионы Украины, к наконец восстановлению летнего тепла. Температура воздуха поднимется до +26 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Температура воздуха будет разнообразной и зависит от региона:

  • максимальная температура воздуха будет составлять на востоке, в центре и на юге +20...+26 градусов;
  • в северных областях от +16...+18 в Житомирской, Черниговской, Киевской;
  • до +20 – в Сумской области;
  • самым свежим пока остается западный регион, в течение дня +12...+18 градусов.

Осадки

По данным синоптика, дожди утихают, только завтра на юге пройдут осадки с грозами и местами в областях Прикарпатья.

"Днем еще может "капнуть" в Черкасской области", - добавила она.

Погода в Киеве

В Киеве завтра существенные осадки вряд ли будут. Немного прогреется воздух, до +17...+19 градусов.

"Если блеснет солнышко, то и +20 выплеснется", - добавила Диденко.

Когда придет жара

Температура в Украине поднимется до 30-градусных значений в последнюю неделю июня. Чаще +30 начнут появляться в июле, особенно в последние две его недели.

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