Переходный день к теплу. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине
Вторник станет переходным днем от похолодания, охватившего многие регионы Украины, к наконец восстановлению летнего тепла. Температура воздуха поднимется до +26 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Погода в Украине
Температура воздуха будет разнообразной и зависит от региона:
- максимальная температура воздуха будет составлять на востоке, в центре и на юге +20...+26 градусов;
- в северных областях от +16...+18 в Житомирской, Черниговской, Киевской;
- до +20 – в Сумской области;
- самым свежим пока остается западный регион, в течение дня +12...+18 градусов.
Осадки
По данным синоптика, дожди утихают, только завтра на юге пройдут осадки с грозами и местами в областях Прикарпатья.
"Днем еще может "капнуть" в Черкасской области", - добавила она.
Погода в Киеве
В Киеве завтра существенные осадки вряд ли будут. Немного прогреется воздух, до +17...+19 градусов.
"Если блеснет солнышко, то и +20 выплеснется", - добавила Диденко.
Когда придет жара
Температура в Украине поднимется до 30-градусных значений в последнюю неделю июня. Чаще +30 начнут появляться в июле, особенно в последние две его недели.
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