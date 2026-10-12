Перехід на зимовий час 2026: коли в Україні переводять годинники та чи буде цей раз останнім

Коли переводити годинники на зимовий час у 2026 році

В Україні перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня. Такий порядок визначений постановою Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

У 2026 році остання неділя жовтня припадає на 25 жовтня. Тому годинники переводитимуть у ніч із суботи на неділю - із 24 на 25 жовтня.

О 04:00 за київським часом стрілки потрібно буде перевести на одну годину назад - на 03:00. Таким чином, українці зможуть поспати на годину довше.

Смартфони, комп'ютери та інші пристрої з автоматичним налаштуванням часу зазвичай змінюють його самостійно. На механічних годинниках час потрібно буде перевести вручну.

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Чому в Україні досі переводять годинники

У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні". Документ передбачає скасування сезонного переведення годинників і збереження зимового часу як постійного.

За задумом авторів законопроєкту, після осіннього переходу на зимовий час українцям більше не довелося б переводити стрілки навесні.

Однак ухвалення документа парламентом не означало, що нові правила одразу почали діяти. Станом на жовтень 2026 року закон не був підписаний президентом і не набув чинності. Тому сезонне переведення годинників в Україні продовжується.

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Чи буде перехід на зимовий час у 2026 році останнім

Поки що немає підстав стверджувати, що переведення годинників восени 2026 року стане останнім. Законопроєкт №4201, який мав скасувати сезонну зміну часу, досі не набув чинності.

Тому 25 жовтня 2026 року Україна перейде на зимовий час, а подальша доля сезонного переведення залежатиме від набуття чинності відповідним законом або інших змін у законодавстві.

Питання скасування переведення годинників в Україні обговорюють уже багато років. Серед аргументів на користь відмови від сезонної зміни часу - її можливий вплив на біологічні ритми, сон і самопочуття людей.

Водночас Україна має значну протяжність із заходу на схід, тому вибір постійного часу має значення для розподілу світлового дня в різних регіонах країни.