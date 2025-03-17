Перехід на літній час в Україні: чому стрілки переводять у неділю

Традиційно переведення часу здійснюють в останню неділю березня. Це пояснюється тим, що вихідний день дає людям більше часу для адаптації до нового розпорядку. Така практика діє не лише в Україні, а й у багатьох європейських країнах.

Переведення годинників в Україні було запроваджене ще у 1981 році за часів СРСР. З 1996 року цей процес регулюється постановою Кабінету міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України". Відповідно до неї, перехід на літній час відбувається в останню неділю березня, а повернення на зимовий - в останню неділю жовтня.

Основна мета такої зміни часу - економія електроенергії завдяки подовженню світлового дня. Водночас медики та експерти попереджають, що сезонне переведення годинників може негативно впливати на біоритми людей, викликаючи втому, стрес і порушення сну.

Більшість електронних пристроїв оновлять час автоматично, а механічні годинники доведеться коригувати вручну.