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Перехід на літній час в Україні: чому стрілки переводять у неділю

Понеділок 17 березня 2025 11:27
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Перехід на літній час в Україні: чому стрілки переводять у неділю Фото: Переведення годинників (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні перехід на літній час відбудеться в ніч на 30 березня 2025 року. О 3:00 годині ночі стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед.

Про це розповідає РБК-Україна.

Традиційно переведення часу здійснюють в останню неділю березня. Це пояснюється тим, що вихідний день дає людям більше часу для адаптації до нового розпорядку. Така практика діє не лише в Україні, а й у багатьох європейських країнах.

Переведення годинників в Україні було запроваджене ще у 1981 році за часів СРСР. З 1996 року цей процес регулюється постановою Кабінету міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України". Відповідно до неї, перехід на літній час відбувається в останню неділю березня, а повернення на зимовий - в останню неділю жовтня.

Основна мета такої зміни часу - економія електроенергії завдяки подовженню світлового дня. Водночас медики та експерти попереджають, що сезонне переведення годинників може негативно впливати на біоритми людей, викликаючи втому, стрес і порушення сну.

Більшість електронних пристроїв оновлять час автоматично, а механічні годинники доведеться коригувати вручну.

Раніше РБК-Україна розповідало, що рішення про переведення годинників в Україні залежить від президента Володимира Зеленського. У 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який передбачає скасування переведення годинників і закріплення зимового часу (GMT+2) як постійного для України. Однак цей законопроєкт досі не підписаний президентом, тому перехід на літній час залишається чинним.

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