ua en ru
Пн, 17 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Переход на летнее время в Украине: почему стрелки переводят в воскресенье

Понедельник 17 марта 2025 11:27
UA EN RU
Переход на летнее время в Украине: почему стрелки переводят в воскресенье Фото: Перевод часов (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине переход на летнее время состоится в ночь на 30 марта 2025 года. В 3:00 часа ночи стрелки часов нужно перевести на один час вперед.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Традиционно перевод времени осуществляют в последнее воскресенье марта. Это объясняется тем, что выходной день дает людям больше времени для адаптации к новому распорядку. Такая практика действует не только в Украине, но и во многих европейских странах.

Перевод часов в Украине был введен еще в 1981 году во времена СССР. С 1996 года этот процесс регулируется постановлением Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Согласно ему, переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта, а возвращение на зимнее - в последнее воскресенье октября.

Основная цель такой смены времени - экономия электроэнергии благодаря удлинению светового дня. В то же время медики и эксперты предупреждают, что сезонный перевод часов может негативно влиять на биоритмы людей, вызывая усталость, стресс и нарушение сна.

Большинство электронных устройств обновят время автоматически, а механические часы придется корректировать вручную.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что решение о переводе часов в Украине зависит от президента Владимира Зеленского. В 2024 году Верховная Рада приняла законопроект №4201, который предусматривает отмену перевода часов и закрепление зимнего времени (GMT+2) как постоянного для Украины. Однако этот законопроект до сих пор не подписан президентом, поэтому переход на летнее время остается в силе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Перевод часов в Украине Часы
NEWS
Сибига: Уже обсуждаем детали размещения военного контингента в Украине
Сибига: Уже обсуждаем детали размещения военного контингента в Украине
DAILY
Ахтем Чийгоз: Крым – больше не курорт и не военная база, а транзитная территория
Ксения Крикунжурналист РБК-Украина Ахтем Чийгоз: Крым – больше не курорт и не военная база, а транзитная территория