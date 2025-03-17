Переход на летнее время в Украине: почему стрелки переводят в воскресенье

В Украине переход на летнее время состоится в ночь на 30 марта 2025 года. В 3:00 часа ночи стрелки часов нужно перевести на один час вперед.

Традиционно перевод времени осуществляют в последнее воскресенье марта. Это объясняется тем, что выходной день дает людям больше времени для адаптации к новому распорядку. Такая практика действует не только в Украине, но и во многих европейских странах.

Перевод часов в Украине был введен еще в 1981 году во времена СССР. С 1996 года этот процесс регулируется постановлением Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Согласно ему, переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта, а возвращение на зимнее - в последнее воскресенье октября.

Основная цель такой смены времени - экономия электроэнергии благодаря удлинению светового дня. В то же время медики и эксперты предупреждают, что сезонный перевод часов может негативно влиять на биоритмы людей, вызывая усталость, стресс и нарушение сна.

Большинство электронных устройств обновят время автоматически, а механические часы придется корректировать вручную.