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Перехід на єдиний тариф за розподіл електрики зашкодить євроінтеграції України, - експерт

Фото: перехід на єдиний тариф на розподіл електрики зашкодить економіці та євроінтеграції України (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Перехід на єдиний тариф на розподіл електроенергії нанесе шкоду українській економіці та євроінтеграції України.

Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DSNews.

"Промислові і побутові споживачі на загал платять різну ціну за розподіл електроенергії. Цьому є економічне обґрунтування, але регулятор виступив за перехід на єдиний тариф. Проблема в тому, що таке рішення зашкодило б економіці і євроінтеграції України", - написав він. 
 
Експерт розповів, що для пересічного громадянина зміна малопомітна, однак великі промислові споживачі електроенергії негативно висловлюються про цю ініціативу.
   
Він додав, що зараз діє два тарифи на розподіл електроенергії – для 1-го класу напруги та 2-го. Перший діє для великої промисловості, яка споживає багато електроенергії, а другий для всіх інших.   
  
Тариф на розподіл для першого класу нижчий, ніж для другого. При поставці електроенергії 1-му класу у мережах менші втрати: що вища напруга у мережі, то нижчі втрати у ній і навпаки. За 2023 р. втрати у мережах першого класу напруги становили 4,13 %, а другого — 7,14%. 
 
"Отже, тарифи розраховуються, виходячи із витрат на розподіл електроенергії за класами та обсягів цього розподілу. Це означає, що споживач за кожним класом напруги повинен покрити витрати, пов’язані із цим розподілом. А кількість споживачів першого класу незрівнянно менша, ніж споживачів другого класу", - підкреслив Прокіп. 
 
Раніше повідомлялося, що якщо тарифи на розподіл електричної енергії для 1-го та 2-го класу напруги в Україні будуть приведені до одного рівня, український бізнес отримає збитки у розмірі 5-6 млрд грн.

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ЕлектроенергіяТарифи