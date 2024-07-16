Переход на единый тариф за распределение электричества навредит евроинтеграции Украины, - эксперт

"Промышленные и бытовые потребители вообще платят разную цену за распределение электроэнергии. Этому является экономическое обоснование, но регулятор выступил за переход на единый тариф. Проблема в том, что такое решение повредило бы экономике и евроинтеграции Украины", - написал он.



Эксперт рассказал, что для рядового гражданина изменение малозаметно, однако крупные промышленные потребители электроэнергии негативно высказываются об этой инициативе.



Он добавил, что сейчас действуют два тарифа на распределение электроэнергии – для 1-го класса напряжения и 2-го. Первый действует для большой промышленности, потребляющей много электроэнергии, а второй для всех остальных.



Тариф на распределение для первого класса ниже, чем для второго. При поставке электроэнергии 1-му классу в сетях меньше утраты: чем выше напряжение в сети, тем ниже утраты в ней и напротив. За 2023 г. потери в сетях первого класса напряжения составили 4,13%, а второго – 7,14%.



"Итак, тарифы рассчитываются, исходя из затрат на распределение электроэнергии по классам и объемов этого распределения. Это означает, что потребитель по каждому классу напряжения должен покрыть расходы, связанные с этим распределением. А количество потребителей первого класса несравнимо меньше, чем потребителей второго класса. класса", - подчеркнул Прокип.



Ранее сообщалось, что если тарифы на распределение электрической энергии для 1-го и 2-го класса напряжения в Украине будут приведены к одному уровню, то украинский бизнес получит убытки в размере 5-6 млрд грн.