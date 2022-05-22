За перегруз придется платить. Водителей предупредили о новых штрафах: названы суммы

Сегодня завершается период тестового режима работы WIM-комплексов. С 23 мая на нарушителей габаритно-весовых норм будет налагаться штраф согласно действующему законодательству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укртрансбезопасность в .

Документы для получения разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, можно получить в Центрах предоставления административных услуг или Отделах безопасности дорожного движения управлений Патрульной полиции, представительствах Укравтодора.

Напомним, в Украине возобновлена работа системы автоматического взвешивания и штрафования грузовых автомобилей за нарушение габаритно-весовых норм. В тестовом режиме система заработала с 16 мая, штрафы будут начисляться с 23 мая.

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