За перевантаження доведеться платити. Водіїв попередили про нові штрафи: названі суми

Сьогодні завершується період тестового режиму роботи WIM-комплексів. З 23 травня на порушників габаритно-вагових норм буде накладатися штраф згідно чинного законодавства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укртрансбезпеку.
В Україні діють європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень.
Документи для отримання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг, або Відділах безпеки дорожнього руху управлінь Патрульної поліції, представництвах Укравтодору.
Нагадаємо, в Україні відновлено роботу системи автоматичного зважування та штрафування вантажних автомобілів за порушення габаритно-вагових норм. У тестовому режимі система запрацювала з 16 травня, штрафи будуть нараховуватися з 23 травня.
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