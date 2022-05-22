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За перевантаження доведеться платити. Водіїв попередили про нові штрафи: названі суми

Фото: водіїв попереджають про нові штрафи за перевантаження (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні завершується період тестового режиму роботи WIM-комплексів. З 23 травня на порушників габаритно-вагових норм буде накладатися штраф згідно чинного законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укртрансбезпеку.

В Україні діють європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень.

  • від 5 % до 10 % - 8 500 грн;
  • від 10 % до 20 % - 17 000 грн;
  • від 20% до 30 % - 34 000 грн;
  • більше 30 % встановленої норми - 51 000 грн.

Документи для отримання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг, або Відділах безпеки дорожнього руху управлінь Патрульної поліції, представництвах Укравтодору.

Нагадаємо, в Україні відновлено роботу системи автоматичного зважування та штрафування вантажних автомобілів за порушення габаритно-вагових норм. У тестовому режимі система запрацювала з 16 травня, штрафи будуть нараховуватися з 23 травня.

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