Переговоры по "зерновому коридору" в Стамбуле: названы первые итоги

"На четырехсторонней встрече по украинскому зерну было принято решение о создании координационного центра в Стамбуле, где будут находиться представители сторон", - заявил министр.

Также он рассказал, что в ходе переговоров были достигнуты договоренности по техническим вопросам. В частности, стороны обсудили вопросы совместного контроля возле портов и обеспечения безопасности судов на перевалочных путях.

"На следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции, и все детали будут рассмотрены, а проделанная нами работа будет подкреплена документом", - отметил Акар.