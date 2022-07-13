UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Переговоры по "зерновому коридору" в Стамбуле: названы первые итоги

Фото: Хулуси Акар, министр обороны Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина, Турция, ООН и Россия договорились о создании координационного центра по возобновлению экспорта украинского зерна.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"На четырехсторонней встрече по украинскому зерну было принято решение о создании координационного центра в Стамбуле, где будут находиться представители сторон", - заявил министр.

Также он рассказал, что в ходе переговоров были достигнуты договоренности по техническим вопросам. В частности, стороны обсудили вопросы совместного контроля возле портов и обеспечения безопасности судов на перевалочных путях.

"На следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции, и все детали будут рассмотрены, а проделанная нами работа будет подкреплена документом", - отметил Акар.

Напомним, сегодня, 13 июля, в Стамбуле прошли переговоры, в которых приняли участия представители Украины, РФ, Турции и ООН. Главной темой обсуждение стало возобновление экспорта украинского зерна по морю, который заблокирован из-за вторжения российских войск.

Более детально о переговорах в Стамбуле можете узнать в материале РБК-Украина "Украинское зерно в "заложниках" России. Как мир пытается добиться возобновления экспорта".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНРоссийская ФедерацияУкраинаТурцияпродовольственный кризис