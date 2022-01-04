Переговоры Зеленского и Байдена и обязательная регистрация SIM-карты по паспорту: новости за выходные

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентами Владимиром Путины и Владимиром Зеленским, вступил в силу закон, обязующий украинцев регистрировать SIM-карты по паспорту, Украина закрыла порты для российских кораблей. Подробнее о том, что произошло на выходных, 1-3 января, - в материале РБК-Украина.

Зеленский и Байден созвонились: подробности

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентами Владимиром Путины и Владимиром Зеленским. Глава Белого дома дал понять, что Соединенные Штаты и союзники ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину, стороны продолжат диалог по "гарантиям безопасности".

Итоги разговоров лидеров - в материале РБК-Украина.

Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту: закон вступил в силу

1 января вступили в силу изменения к закону об электронных коммуникациях. Украинцы должны обязательно регистрировать SIM-карты, "привязывая" их к паспортным данным.

Законопроект предоставляет переходный период до 1 января 2025 года, во время которого абоненты, пользовавшиеся услугами оператора, смогут идентифицировать себя. После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают их предоставление пользователям, которые не подписали договор или не осуществили идентификацию.

Украина закрыла порты для российских кораблей

Украина закрыла российским судам доступ в свои внутренние воды. Закон вступил в силу с 1 января 2022 года. Согласно закону, кораблям под флагом государства-агрессора запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами.

Этот же запрет введен в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах Украины. Также запрещается регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян.

В Италии задержали украинского режисера по запросу России. МИД оказывает помощь

В Италии 17 декабря задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука. Задержание произошло по запросу России об его экстрадиции в РФ. Об этом РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он сообщил, что генконсульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь Лавренчуку.

Власти России считают, что восемь лет назад Лавренчук якобы совершил уголовное возбуждение, находясь на территории РФ. Детали дела не разглашаются, однако известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ.

В Беларуси масштабное ДТП с туристическим автобусом. Пострадали более 40 россиян

В Беларуси туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем. Пострадал 41 россиянин.

Авария случилась днем 3 января на 120-м километре автодороги М-8 "Граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины". Там водитель Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с автобусом. В итоге водитель легкового автомобиля погиб. Пассажиры и водитель автобуса госпитализированы.

Дожди и ливни накроют Украину: каким областям больше всего не повезет с погодой

Погода в Украине в ближайшие дни будет совсем не зимняя. В большинстве областей страны синоптики прогнозируют плюсовую температуру воздуха и дожди – от умеренных до сильных.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие сутки – в материале Styler.