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Украина закрыла порты для российских кораблей

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Киев, Суббота 01 января 2022 11:50
Украина закрыла порты для российских кораблей Фото: Украина закрыла российским судам доступ в свои внутренние воды (facebook com mod mil)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина закрыла российским судам доступ в свои внутренние воды. Закон вступил в силу с 1 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Рады.

Согласно закону, кораблям под флагом государства-агрессора запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами.

Этот же запрет введен в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах Украины. Также запрещается регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян.

Реакция России

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовится к "силовому решению проблемы Донбасса". То же заявил президент РФ Владимир Путин.

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