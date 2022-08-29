Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в 2023, - Стефанишина

По ее словам, Украина могла бы в течение трех тел стать полноправным членом ЕС, но пока неизвестно, сможет ли Евросоюз за этот срок пройти все процедуры.

В то же время она прокомментировала, когда могут начаться переговоры о вступлении.

"Абсолютно реалистичен 2023 год. У ЕС уже сейчас прекрасное понимание Украины. Мы подготовили почти 6 тысяч ответов на вопросник Еврокомиссии. До этого мы совместно с ЕС выполняли Соглашение об ассоциации. Еще остались определенные процедуры - юридический скрининг, оценка рынков, законодательство. Но это не займет годы лет. Поэтому совершенно реалистично перейти к переговорам в 2023 году", - отметила Стефанишина.

При этом она подчеркнула, что война в стране не станет преградой переговорам.

"В Украине во время войны власть осталась полностью состоятельной, у нас полностью дееспособное правительство, региональная власть, парламент, все звенья государственного сектора, в том числе судебная система. Поэтому никаких препятствий в ведении переговоров нет. Мы также нашли формулу, согласно которой мы можем выполнять свои обязательства перед ЕС в период военных действий", - добавила она.